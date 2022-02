Detenuti malati: "Mancano i posti in ospedale"

"In Campania su 6702 detenuti presenti nelle 15 carceri per adulti ci sono appena 36 posti di degenza negli appositi reparti ospedalieri". Il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambirello, in visita all'Ospedale Cardarelli punta l'attenzione sull'assistenza sanitaria a chi sconta una pena in carcere. "Al Cardarelli ci sono 12 posti, oggi solo nove perchè una stanza con tre posti è inutilizzabile. A Benevento, per volere della direzione sanitaria dell'Ospedale San Pio, non ci sono posti riservati ai detenuti. Perchè solo così pochi posti? Tantissimi detenuti attendono di essere ricoverati o per visite specialistiche o per interventi chirurgici. L'attesa a volte è più lunga della pena. Nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e della tutela della salute, credo che la nostra società e le nostre Istituzioni non siano rispettose dei diritti umani dei detenuti".

Per il garante la riforma sanitaria in carcere è ancora una chimera: "Tarda ad avere piena e incondizionata applicazione. Tale diritto deve essere riconosciuto conciliabile e non contradditorio con le esigenze di sicurezza.L'irragionevole incertezza, a volte gelosie tra l'area sanitaria e le direzioni delle carceri sono un'afflizione aggiuntiva per i detenuti. Le aggravanti nelle carceri sono poi gli aumenti dei detenuti con un problema in più: quello mentale e quello delle tossicodipendenze".? ?