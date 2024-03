Blitz in un noto villaggio turistico di Ischia: parte della struttura è abusiva

Continua il contrasto all’abusivismo edilizio sull’isola d’Ischia. I carabinieri dell'isola Verde, insieme a personale tecnico del locale comune, hanno denunciato per abusivismo edilizio un imprenditore del posto, oggi 26enne.

Durante un'ispezione in un complesso turistico in via delle Ginestre, in un’area sottoposta a vincolo sismico, ambientale e paesaggistico, i militari hanno rilevato l’esecuzione di opere edili senza alcun titolo.

Ben 3 i moduli abitativi installati senza autorizzazione, stesso discorso per un box di lamiera di circa 140 metri quadri. Le opere abusive sono state sequestrate.