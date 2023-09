Otto carabinieri premiati a Napoli: “Spirito di sacrificio e abnegazione nelle indagini”

Otto carabinieri sono stati premiati a Napoli perché autori di complesse indagini contro la criminalità. A conferire loro l'encomio, presso la caserma Salvo D'Acquisto (sede del Comando Legione Carabinieri “Campania”), è stato il Generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita, vertice del Comando Interregionale Carabinieri ”Ogaden”. Con lui il Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione “Campania”. Presenti all’evento i Comandanti Provinciali di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, dei Gruppi di Napoli, Castello di Cisterna, Torre Annunziata ed Aversa nonché una delegazione della rappresentanza militare e dell’A.N.C., insieme a famigliari ed amici dei premiati.

Il Generale De Vita ha espresso il suo grande apprezzamento “per la meritoria attività dei militari ricompensati che hanno svolto, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, complesse e articolate indagini per contrastare efficacemente i fenomeni delinquenziali del territorio. Essi costituiscono solo una rappresentanza dei Carabinieri di ogni ordine e grado che ogni giorno si prodigano nelle variegate attività di servizio”. Ha inoltre colto l’occasione per esprimere “il suo più caloroso ringraziamento a tutti loro che, nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere la popolazione. Il lavoro del Carabiniere è un servizio per il prossimo, da svolgere sempre con passione, professionalità e altruismo, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato”.

Al termine della cerimonia il Generale De Vita ha visitato il Sacrario ai Caduti, la Sala Situazione e i diversi uffici e sale dislocati all’interno del Comando.