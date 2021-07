Carabinieri infedeli a Piacenza: tutti condannati

Condanne da tre anni e quattro mesi fino a 12 anni per i carabinieri infedeli di Piacenza, uomini che il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella non aveva esitato a definire "traditori dello Stato". Nel processo con rito abbreviato, davanti al gup Fiammetta Modica, le condanne inflitte ai cinque imputati soddisfano l'accusa. Per Giuseppe Montella, ritenuto il capo del gruppo, la pena più alta: 12 anni, l'accusa aveva chiesto 16 anni, un mese e 10 giorni. Ha ammesso le sue responsabilità - ammettendo di aver preso parte a gran parte dei circa 60 episodi contenuti nel capo di imputazione (per fatti avvenuti dall'ottobre 2018 al giugno 2020) -, ma ha sempre sostenuto di non aver agito da solo. Pene più basse per gli altri.

Le parole del procuratore

"È importante che l'impianto abbia retto, il reato di spaccio è stato derubricato in spaccio di modica quantità e gli abusi in atti di ufficio in omissioni", modifiche dei reati che hanno ridotto - pur lasciandole pesanti - le condanne inflitte: per Giuseppe Montella, ritenuto il capo del gruppo, la pena più alta ossia 12 anni (l'accusa aveva chiesto 16 anni, un mese e 10 giorni). Condannato anche l'appuntato scelto Salvatore Cappellano a 8 anni, 6 anni per il collega Giacomo Falanga, 4 anni per Marco Orlando (5 anni la richiesta) all'epoca comandante della stazione di via Caccialupo "e l'unico a cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche, prendendo così una pena alta rispetto ai suoi capi di imputazione", spiega il procuratore capo Pradella. Per Daniele Spagnolo la pena più bassa: 3 anni e 4 mesi. Tutti gli imputati "erano presenti in aula tranne Montella". Il giudice ha anche stabilito le provvisionali per le parti civili, tra cui l'Arma dei carabinieri: "si tratta della parte civile maggiormente risarcita giustamente perché è la vera parte offesa di questo processo, insieme a tutti i cittadini".