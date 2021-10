Carabinieri tra gli alunni, poi scattano i controlli: alto impatto a Ponticelli

Militari impegnati in un programma di divulgazione della cultura della legalità, e poi in strada con controlli a tappeto

Impegno su due fronti, a Ponticelli, per i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Da un lato nell'ambito del programma di divulgazione della cultura della legalità presso l'83° circolo didattico "Porchiano - Bordiga", dove hanno incontrato docenti e alunni, e dall’altro con un servizio di alto impatto nelle strade del quartiere.

Durante le operazioni – caratterizzate da diverse perquisizioni presso le abitazioni di persone sottoposte a misure detentive - i militari hanno identificato 77 persone di cui 40 con precedenti penali e controllato 53 veicoli. Denunciate a piede libero 2 persone: una per furto di un monopattino segnalato dal legittimo proprietario ad una pattuglia in transito, e una seconda per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Due gli assuntori di droga segnalati alla prefettura e 10 le contravvenzioni al codice della strada contestate, per un importo complessivo di quasi 17mila euro di multe.