Carabinieri in costume “infiltrati” tra i bagnanti

Controlli a tappeto nei comuni della penisola Sorrentina per i Carabinieri della locale compagnia. Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge anche con il fondamentale contributo di personale in borghese o meglio, in costume.

I militari, “armati” di asciugamano e ombrelloni, si sono mimetizzati tra i villeggianti e hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Diversi gli uomini e le donne impiegate che con il supporto dei colleghi in divisa hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo discreto. Durante le operazioni è stato denunciato a piede libero un 15enne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Una decina i ragazzi segnalati alla Prefettura che sono stati sorpresi mentre fumavano hashish o marijuana non curanti del fastidio arrecato ai vicini bagnanti. Al termine del servizio, che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni, sono state identificate 135 persone.