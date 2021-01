Irregolarità durante il Consiglio comunale: arrivano i Carabinieri

Caos al comune di Casoria dove durante il Consiglio comunale sono arrivati i Carabinieri. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni consiglieri di minoranza che denunciano irregolarità durante la riunione dell'Assise.

"Una bruttissima pagina che ricorderemo per molto tempo. Sul 1º capo all’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi 27 Gennaio 2020, relativo all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, zeppi di difformità, ci è stato impedito di esprimerci per dichiarazione di voto. A quel punto abbiamo ritenuto opportuno di dover chiamare i carabinieri poiché nonostante i nostri tentativi di cercare di rasserenare gli animi, andavano avanti senza tenere conto delle violazioni continue ai regolamenti che noi facevamo notare", denuncia Elena Vignati, consigliera del Movimento 5 Stelle.

"Gli interventi - spiega - dovevano durare 30 minuti cadauno da regolamento, alcuni consiglieri hanno parlato per soli 10 minuti e poi sono stati silenziati. Insomma un’esperienza terribile, non sono mai stata così a disagio, mai, da quando sono stata eletta consigliere comunale".

"Invito il popolo Casoriano per le prossime volte , a votare in maniera oculata perchè una volta che certi personaggi occupano le poltrone, c’è poco da fare, specie se pescano dall’opposizione in maniera poco trasparente, stravolgendo il risultato delle urne deciso dal popolo, per poter continuare a mantenersi in equilibrio e votare atti improponibili ai danni della città", ha concluso.

Le parole del sindaco Bene

"È terminato da pochi minuti un consiglio comunale difficile che inizialmente, con un'azione di forza, l'opposizione avrebbe voluto boicottare, al punto che il segretario comunale ha dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri per richiamarlo all'ordine. Con responsabilità abbiamo approvato atti molto importanti: esternalizzazione dei tributi ed ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato. Ai cittadini onesti, a coloro che hanno sempre pagato i tributi comunali, sappiate che fra qualche mese non sarete più soli", ha detto il sindaco Raffaele Bene.

"Se il consiglio comunale non avesse adottato questi atti non sarebbe stato più possibile andare avanti; non sarebbe stato più possibile garantire servizi ai cittadini. Si volta pagina: i cittadini non pagheranno niente in più e non ci saranno costi a loro carico; per coloro che non hanno pagato perché non potevano, ci saranno dei meccanismi di rateizzazione che si decideranno nelle sedi opportune. Per coloro che invece non volevano pagare... è finita la pacchia", ha concluso.