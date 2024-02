A spasso con droga e soldi "inciampa" nei Carabinieri

I carabinieri erano in servizio per le consuete attività di controllo del territorio, quando hanno visto arrivare un giovane già noto alle Forze dell'ordine. Quando il ragazzo, U.V., 20 anni, si è accorto della presenza dei militari ha iniziato subito a correre. Ne è nato un inseguimento a piedi, lunga tutta via Leopardi.

I militari, in servizio presso il Comando di Castello di Cisterna, sono riusciti a bloccare il ragazzo: addosso aveva circa 3 grammi di crack e 5 di cocaina oltre a poco più di 100 euro in contanti. Il giovane adesso è in carcere, in attesa di giudizio.