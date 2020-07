Carabinieri arrestati a Piacenza, la Meloni: "Pene più severe per chi infanga la divisa"

Sei carabinieri arrestati e una caserma sotto sequestro, è il bilancio dell'operazione che, a Piacenza, ha permesso di alzare il velo su uno scenario fatto, secondo gli inquirenti, di spaccio di droga, torture, peculato. Dei sei militari, coinvolti, quattro solo napoletani. Giunta a Napoli per inaugurare la sede di Fratelli d'Italia, la leader di Fratelli d'Italia ha così commentato: "La magistratura deve andar fino in fondo. Se quanto apprendiamo dovesse essere confermato ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo. Ho così rispetto per la divisa che, per me, chi la infanga deve avere pene ancora più gravi del normale. Ci tengo, però, a pecisare, che da ciò non deve partire una campagna contro l nostre forze dell'ordine. Per una mela marcia ci sono mille carabinieri che difendono la nostra sicurezza a costo della vita e con stipendi da fame".