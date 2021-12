Carabiniere torrese ferito a Torino: “Grave ma stabile”

Sono stabili le condizioni del brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatino ferito lunedì sera a coltellate mentre tentava di sventare una rapina in una farmacia di corso Vercelli a Torino, nella periferia del capoluogo piemontese. Il militare, colpito da diversi fendenti, in particolare a polmone e fegato, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende resta grave ma non è in pericolo di vita. Il militare è originario di Torre Annunziata dove è cresciuto nel centro storico cittadino prima di entrare nell'Arma.

Intanto si è svolta l'udienza di convalida ieri pomeriggio in tribunale a Torino per il 18enne autore della rapina insieme a un 16enne. Il giovane, che martedì, accompagnato dal suo legale, in oltre tre ore di interrogatorio ha ricostruito la sua versione dei fatti, è accusato di rapina e tentato omicidio in concorso. La procura ha chiesto la convalida del fermo mentre la difesa ha chiesto gli arresti domiciliari o, comunque, una misura più attenuata rispetto alla custodia cautelare. Il gup si è riservato sulla decisione.

È fissata per venerdì invece l'udienza di convalida per il complice 16enne. Il ragazzo, che si trova nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Ferrante Aporti, accusato di tentato omicidio e rapina aggravata, oggi ha incontrato il suo avvocato, Marco Marchio. "Il mio assistito piange e si dispera - racconta il legale all'Adnkronos - forse solo ora comincia a rendersi davvero conto di quello che è accaduto. Continua a ripetere di essere stato preso dal panico e di aver solo cercato di fuggire senza rendersi conto di aver fatto una cosa orribile". Il ragazzo dopo essersi allontanato dal luogo della rapina a bordo di uno scooter con il complice 18enne, è andato a casa e nella notte, accompagnato dal padre, si è costituito.