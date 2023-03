Riesame, scarcerato l'appuntato scelto dei carabinieri Antonio Mazzone

I legali dell'appuntato scelto dei carabinieri Antonio Mazzone, di 43 anni originario di Napoli, accusato di concorso esterno con la 'ndrangheta, precisano in una nota la posizione del loro assistito sulla vicenda.

"Il mio assistito, indagato nel p.p. N. 6754/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, arrestato in data 15. 12 . 22 e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, giusta ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria, è stato rimesso in libertà in data 5.1.23 a seguito del provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. La notizia dell'arresto suscitò comprensibilmente un' elevata attenzione da parte degli organi di stampa, tuttavia, analogo clamore non ha destato la scarcerazione dell'appuntato scelto Mazzone, la cui notizia non è stata accompagnata dalle motivazioni che hanno determinato il Tribunale di Reggio Calabria ad adottare il proprio provvedimento. La misura cautelare è intervenuta per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato di concorso esterno in associazione mafiosa".

Così il Tribunale del Riesame: "In definitiva, alla luce del quadro probatorio esaminato non si ritengono dunque sussistere gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente in ordine al delitto ex artt . 110, 416 bis c.p. contestato al capo b) della provvisoria imputazione, non risultando a carico del Mazzone elementi indiziari in grado di dimostrare la sua collaborazione, in qualità di concorrente esterno, al sodalizio criminoso finalizzata a consentire alla cosca di operare in modo indisturbato sul territorio di riferimento, e di fruire di una serie di vantaggi, approfittando della funzione rivestita dall’indagato, pubblico ufficiale alle dipendenze della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria”.