Interviene per sedare una rissa, carabiniere pestato a sangue dal branco: rischia la vita

Carabiniere intervenuto per sedare una rissa intorno alla mezzanotte a Castellammare di Stabia è stato pestato selvaggiamente, venendo colpito con caschi e sedie dal branco.

Il militare dell'arma è stato soccorso dalle persone presenti, mentre gli aggressori fuggivano ed è trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo, le sue condizioni sono gravi. Preoccupano soprattutto i colpi che ha subito alla testa che hanno provocato numerose ferite e una copiosa perdita di sangue.

Traffico in tilt nella zona del centro di Castellammare dove è avvenuta l'aggressione e difficoltà per il 118 a giungere sul posto.

Movida selvaggia anche a Pozzuoli

Rissa ieri sera a via Napoli a Pozzuoli tra due gruppi di ragazzi, davanti agli occhi increduli degli avventori dei locali della movida locale.

Botte da orbi tra le due fazioni rivali con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. E' caccia ai protagonisti della rissa anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggressione a piazza Bellini

In piazza Bellini, sempre ieri sera, la polizia ha difeso un equipaggio del 118 giunto con un'ambulanza sul posto per un uomo colto da malore (in preda alle convulsioni), intorno alle 4 del mattino. I sanitari sono stati bersaglio di insulti e aggressioni fisiche da parte di connazionali del gambiano nella piazza simbolo della movida partenopea.