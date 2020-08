Carabiniere picchiato selvaggiamente dal branco a Castellammare|VIDEO

"E un giorno triste. La notizia dell'aggressione ad un carabiniere intervenuto a sua volta per sedare una rissa tra giovani imbecilli criminali ci procura rabbia e indignazione. Questa non è Castellammare di Stabia, non posso accettarlo". E' l'amara dichiarazione di Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, che esprime tutta la solidarietà dell'amministrazione comunale e i ringraziamenti della città tutta al militare dell'arma ferito.

Non si placa, come è giusto che sia, l'indignazione per l'aggressione subita da un appuntato dei carabinieri trentenne, residente a Gragnano, investito prima e poi pestato brutalmente dal branco, mentre tentava di sedare una rissa sorta dopo un incidente stradale tra moto nel cuore di Castellammare (in piazza Umberto), intorno a mezzanotte. Il militare ha riportato un forte trauma cranico ed è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, presso il locale ospedale San Leonardo di Castellammare.

Nei video è possibile vedere il momento dell'aggressione ai danni dell'appuntato e poi i soccorsi giunti quando era ormai sanguinante sull'asfalto.

Gli aggressori sono fuggiti dopo l'arrivo dell'ambulanza, ma i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia stanno indagando per risalire alla loro identità. In quattro in particolare sarebbero stati individuati anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona.