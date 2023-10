Carabiniere minacciato da sei giovani: li mette in fuga

Erano in sei, uno era armato, e avevano accerchiato minacciosi l'automobile nella quale era con la fidanzata. Brutta avventura nel quartiere Pianura per un carabiniere napoletano. Sei ragazzi con cattive intenzione hanno circondato la sua vettura, senza apparente motivo, minacciando di prendere a pugni i due malcapitati. Uno di essi brandiva un bastone con un punteruolo frangi-cristalli in cima.

Il militare è riuscito a mettere in fuga la banda qualificandosi come carabiniere e, nel frattempo, ha preso il numero di targa dello scooter del giovane armato. Poi, ha segnalato l'accaduto alla centrale operativa. Così, è stato possibile rintracciare prima la casa e poi il soggetto: si tratta di un 16enne incensurato che è stato denunciato. Gli altri cinque sono in fase di identificazione. Sequestrato il bastone, denunciato il minore per minacce a pubblico ufficiale.