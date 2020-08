Flash mob per il carabiniere pestato: "Siamo contro le belve assetate di sangue"

Un flash mob per ribadire la solidarietà a Giovanni Ballarò, il carabiniere pestato a Castellammare di Stabia da una gang. L'iniziativa, realizzata davanti alla Caserma Pastrengo, porta la firma del consigliere regionale dei Verdi francesco Borrelli che ha ricordato come "...le singole mele marce nelle forze dell'ordine non devono farci dimenticare che se possiamo vivere civilmente è solo grazie a loro. Coloro che hanno aggredito il carabiniere a Castellammare sono belve assetate di sangue vicine a clan di camorra. Non può esserci vicinanza a questi soggetti, noi stiamo dalla parte dell'Arma. Non vogliamo leggere che la moglie di Cutolo ne chieda la scarcerazione. I camorristi devono restare in carcere a scontare fino all'ultimo giorno di pena".