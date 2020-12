Carabiniere aggredito a Castellammare, arrivano le pesanti condanne

Processati con rito abbreviato a Torre Annunziata, sono stati condannate le sei persone accusate di aver barbaramente aggredito, lo scorso agosto a Castellammare, l'appuntato dei carabinieri Giovanni Ballarò. Cinque condanne sono a 7 anni e 2 mesi e una a 3 anni e 8 mesi.



Ballarò, non in servizio, decise di intervenire per bloccare una rissa scoppiata dopo un tamponamento. Nonostante si fosse qualificato come carabiniere, subì la furia dei centauri, che lo aggredirono anche con un tavolino.

Il giudice ha inflitto 7 anni e 2 mesi a Ferdinando Imparato (nipote di una persona ritenuta elemento di spicco della camorra locale), a Pio Lucarelli (anche lui figlio di un presunto esponente del clan D'Alessandro e secondo gli inquirenti nipote di un boss); Carmine Staiano, Giovanni Salvato e Antonio Longobardi. Tre anni e 8 mesi di carcere invece sono stati comminati a Manuel Spagnuolo.

Un settimo presunto aggressore, il 17enne P.D.M., con precedenti, è invece in attesa di giudizio. Secondo le forze dell'ordine era la persona sullo scooter guidato dal 27enne Ferdinando Imparato.