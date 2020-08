Carabiniere aggredito, quattro arresti: fermato anche l'uomo che gli ha rubato il borsello mentre era a terra

A Castellammare, i carabinieri della locale Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno tratto in arresto 3 maggiorenni (di 27, 22 e 19 anni, di cui 2 pregiudicati) e un minorenne (di anni 17), ritenuti responsabili, la scorsa notte, di aver ferocemente aggredito l'appuntato dei carabinieri, che, libero dal servizio e in compagnia della moglie e di alcuni parenti, era intervenuto per sedare e documentare una violenta lite tra un gruppo di giovani in seguito ad un incidente stradale. Il carabiniere era stato prima investito con uno scooter e poi colpito con pugni, caschi e addirittura un tavolino in alluminio asportato da un dehor.

Rubato il borsello del carabiniere mentre era riverso a terra

In particolare, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e a varie testimonianze è stata individuata una parte del gruppo di aggressori, che, irritati dall’intervento del militare, lo avevano colpito sino a lasciarlo a terra privo di conoscenza. L'appuntato era poi stato portato presso l’ospedale di Castellammare dove è tuttora trattenuto per dei traumi commotivi, ma non in pericolo di vita.



Mentre le indagini proseguono per individuare ulteriori complici nell’aggressione, i Carabinieri hanno documentato, inoltre, il furto del borsello del militare, che, mentre lo stesso, riverso in strada, era in attesa delle cure, è stato sottratto da un 42enne pregiudicato, estraneo alle precedenti colluttazioni: riconosciuto e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso degli effetti personali del militare e conseguentemente arrestato.