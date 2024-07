Entra nella caserma dei carabinieri e ne accoltella uno: arrestato 18enne

Notte movimentata quella appena trascorsa a Ottaviano: un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver aggredito un carabiniere nella caserma locale.

Poco prima della mezzanotte L.C. aveva scavalcato il muro di cinta della caserma dei carabinieri. Visibilmente agitato, il giovane aveva iniziato a sradicare piante e colpire oggetti presenti nel giardino della struttura militare. All'interno della caserma, un appuntato scelto dei carabinieri e un giovane carabiniere di servizio hanno notato la scena dalle telecamere di sicurezza e hanno allertato la centrale operativa.

Nel frattempo L.C. si era accasciato a terra, dando l'impressione di essere stato colto da un malore. I due carabinieri sono quindi immediatamente intervenuti per prestargli soccorso, ma, una volta avvicinatisi, lui li ha aggrediti accoltellando al fianco destro l'appuntato. Ne è seguita una breve colluttazione, durante la quale i due militari sono riusciti a disarmare l’aggressore, per poi immobilizzarlo e metterlo in manette. Il 18enne, affetto da problemi psichici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L’appuntato scelto ferito è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Nola. Le sue condizioni sono stabili, ed è stato necessario solo un punto di sutura. Al momento, il militare resta ricoverato sotto osservazione.