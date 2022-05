"Devo consegnarle un pacco, servono i soldi". Torna la truffa in casa agli anziani

Martedì scorso gli agenti del Commissariato di Capri hanno ricevuto la segnalazione da parte di un’anziana la quale ha raccontato che una persona aveva tentato di truffarla.

In particolare un uomo, spacciandosi per il nipote, l’aveva contattata telefonicamente annunciando che a breve una persona le avrebbe consegnato un pacco dietro il pagamento di una somma di danaro; in quei frangenti, proprio all'esterno della sua abitazione, un suo parente, accortosi della truffa in corso, è intervenuto allontanando il malvivente. Giovedì pomeriggio i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini di videosorveglianza cittadina, hanno rintracciato il truffatore in via Provinciale per Anacapri identificandolo per un 30enne di Caivano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per tentata truffa.