Capri di nuovo senza acqua, il sindaco rassicura: “Abbiamo i serbatoi, nessun allarmismo”

''Un intervento di routine, abbiamo i serbatoi pieni, c'è attenzione e nessun allarmismo''. Così, il sindaco di Capri, Paolo Falco, all'Adnkronos in merito ai lavori urgenti sulla condotta idrica principale a Castellammare di Stabia, la stessa condotta che ha determinato la grave crisi idrica sull'isola dei Faraglioni, determinando anche l'esigenza di un'ordinanza anti sbarchi per i turisti. L'ente erogatore Gori, a causa dei lavori, sospenderà l'erogazione dell'acqua in diverse zone della Penisola Sorrentina e Capri, dove lo stop al servizio idrico ci sarà solo nelle ore notturne. La fine dei lavori è in programma mercoledì 24 luglio alle ore 3.

''Abbiamo riunioni continue con l'ente erogatore Gori e con la Prefettura'', continua il sindaco di Capri, ''Le interruzioni idriche ci saranno per ridurre consumo di acqua notturna, avremo serbatoi pieni, a tappo, su tutta l'isola. Gli stessi serbatoi saranno portati al limite della capienza stasera, tra le 21 e le 22, non c'è nulla di cui allarmarsi''. Sulla tempistica dei lavori alla conduttura, il sindaco di Capri spiega: ''L'ente erogatore si è preso un po' più di tempo, visti anche i precedenti, le amministrazioni tra cui Capri hanno spinto parecchio per non prolungarli troppo, perché ci sono i residenti e anche tanti turisti''.

Infine, il sindaco Falco lancia l'appello ai residenti di Capri, per ''un uso attento alla risorsa idrica, in queste ore di lavori urgenti conviene usare acqua solo per uso alimentare e per igiene personale, ad Anacapri c'è stata ordinanza con sanzioni, noi crediamo alla sensibilizzazione dell'utenza, è anche un messaggio educativo, attenzione per evitare altri problemi con l'acqua''.