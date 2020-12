Capri e Anacapri contro De Luca: "Restiamo zona gialla"

Con due ordinanze Capri e Anacapri dispongono che da domenica sull'isola si applichino le norme della zona gialla, come prevede il ministero della Salute, non recependo la zona arancione disposta per la Campania da De Luca.

I ristoranti, dunque, potranno aprire e svolgere servizio ai tavoli fino alle 18. Quattro le persone che potranno sedere ed essere servite in ogni tavolo.

I sindaci, infatti, ritengono che le condizioni dell'isola e i controlli agli imbarchi garantiscano a sufficienza la sicurezza.