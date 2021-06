Cappella famiglia vicina al clan Moccia rimossa ad Afragola: la soddisfazione del ministro dell'Interno

"Prosegue con determinazione l'operazione di rimozione dei manufatti abusivi nella città di Napoli per ripristinare la legalità e contrastare il degrado urbano". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a seguito dell'abbattimento della cappella celebrativa riconducibile a una famiglia collegata al clan Moccia ad Afragola.

"È un segnale forte contro i simboli della criminalità organizzata sul territorio- prosegue Lamorgese- nell'ambito della più ampia azione decisa dal prefetto di Napoli e messa a punto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per affermare la presenza dello Stato in zone particolarmente esposte alla pressione dei sodalizi criminali".