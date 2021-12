Capodanno a Napoli, Manfredi: "Sarà in piazza o solo da vedere in tv. Dipenderà dall'andamento dei contagi"

Dopo l'allarme di De Luca sui possibili rischi per la diffusione della pandemia Covid, Manfredi sembra tornare dubbioso sulla possibilità di far festeggiare il Capodanno in piazza Napoli, nonostante il comune abbia già presentato il programma.

"Abbiamo previsto sia la possibilità del Capodanno in presenza o solo ripreso in tv. Valuteremo l'andamento dei contagi e poi prenderemo decisioni appropriate. Abbiamo altre scadenze su turisti e stiamo lavorando su possibili nuove ordinanze. Nostra priorità è sicurezza e le scelte durante le feste saranno orientate in tal senso", spiega Manfredi.

Il sindaco ha poi spiegato che il futuro del lungomare con o senza auto è subordinato comunque alla riapertura della Galleria Vittoria, "prima è inutile anche parlarne", ha ribadito.