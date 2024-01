Capodanno da bollettino da guerra, 39 feriti tra Napoli e provincia. Due donne colpite da proiettili vaganti

È il solito bollettino di guerra a Napoli e provincia al risveglio dalla notte che ci ha portati nel nuovo anno. Il 2024 non si è aperto nel migliore dei modi. 39 i feriti nella città metropolitana di Napoli, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1.

Due le donne colpite da proiettili vaganti mentre festeggiavano il Capodanno con i propri familiari. A Forcella una donna è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone del suo appartamento. La 47enne è stata ferita all'addome poco dopo la mezzanotte ed è stata trasportata in codice rosso al Vecchio Pellegrini.

Conseguenze più gravi per un'altra donna, invece, ad Afragola, ferita sempre da un colpo d'arma da fuoco vagante, stavolta però alla testa. La 45enne era in casa quando è stata raggiunta da un proiettile. È in pericolo di vita.

A Santa Maria Capua Vetere un 26enne nel rione Iacp di via Raffaello è stato attinto alla testa da un proiettile poco dopo la mezzanotte.La vittima è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dove è stata ricoverata.

Ustioni e ferite per lo scoppio di botti illegali e petardi

Due persone ferite a causa dello scoppio di petardi in zona Fuorigrotta/Bagnoli. Le vittime sono un 33enne “ferito da scoppio di petardo al sopracciglio destro con edema palpebrale destro e sospetta sua lesione e necessitante di valutazione specialistica oculistica” ed un 47enne “dimesso per ustione acchimotica della coscia sinistra guaribile in 10 giorni".

Due 17enni sono stati trasportati all'ospedale San Giuliano per ferite al volto e alle mani. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete. Il primo minore è in prognosi riservata in pericolo di vita. Il secondo è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito.

Petardo su auto in corsa

In via dell’Epomeo in direzione Pianura automobile in fiamme. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che un uomo, a bordo della propria Fiat Panda in compagnia della moglie e del cognato, mentre guidava sarebbe passato su un petardo appena lanciato dall’alto. L’ordigno, una volta esploso, ha danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

Botti illegali: molti i minorenni fermati

Numerosi gli interventi per reprimere il fenomeno della vendita di botti illegali tra Napoli e provincia. A Torre del Greco i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione radiomobile hanno arrestato per detenzione e vendita di botti illegali artigianali un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso l’uomo a via Nazionale angolo via Tortora dove aveva allestito abusivamente un banchetto con sopra fuochi d’artificio. I guai per il 42enne, però, sono iniziati quando i militari hanno individuato e perquisito la sua auto. Nel mezzo rinvenuti e sequestrati quasi dieci chili di ordigni esplosivi tra “cipolle” e “rendini”. L’arrestato è in attesa di giudizio.

A Scampia arrestato un 18enne incensurato e denunciato un 17enne e un 16enne trovati in possesso di ordigni esplosivi pirotecnici. Trovati In auto 30 ordigni tipo “cobra” e 1 ordigno tipo “cipolla” per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato i botti illegali.

Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia Bagnoli che hanno setacciato le strade dei quartieri Pianura, Fuorigrotta e rione Traiano: arrestata 1 persona e denunciate 11.

Lo spettacolo dei fuochi d'artificio in città

È arrivato il 2024 e come da tradizione allo scoccare della mezzanotte tutta Napoli ha fatto festa con i fuochi d'artificio punto spettacolo assicurato da ogni angolo, soprattutto dai punti più panoramici del capoluogo campano. Grande successo nonostante la pioggia per il concerto di Piazza del Plebiscito. La notte proseguirà con lo spettacolo pirotecnico al Castel dell'Ovo e poi con le discoteche all'aperto (VIDEO).