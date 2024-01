Tentano di accendere un petardo, 17enne ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Due ragazzini di 17 anni si sono feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete. Hanno riportato importanti ferite a volto e mani.

Il primo minore è in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania ed è attualmente in pericolo di vita. Il secondo è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito intervenuti sul posto.