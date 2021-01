Ferita alla testa a Capodanno, Teresa dovrà essere operata

Teresa Aruta è la 52enne rimasta ferita durante i festeggiamenti di Capodanno da una scheggia di qualche petardo o da un proiettile. La donna si trovava davanti alla porta di casa a Mugnano, per gettare l'immondizia, quando è stata colpita tra l’orbita dell’occhio destro e il naso. Ha sentito inizialmente un bruciore e ha perso molto sangue. A soccorrerla la sorella.

La 52enne è stata prima trasportata all'ospedale di Giugliano e poi al Cardarelli dove è attualmente ricoverata.

Solo l'operazione chirurgica alla quale dovrà essere sottoposta potrà chiarire definitivamente di quale corpo estraneo si tratta.

Il commento del sindaco

"Nonostante le ordinanze restrittive adottate da noi sindaci, e una situazione economica generale non proprio florida, c’è chi continua a gettare denaro per botti illegali, pericolosi sia per chi li usa che per chi è intorno, spaventando anche i nostri animali domestici. Come sindaco esprimo vicinanza alla signora ferita, cui auguro pronta guarigione, e mi consola l’attuale bollettino di Napoli e provincia che parla di pochissimi feriti quest’anno". Così Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, ha commentato la notizia.