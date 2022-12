Capodanno, si torna alla normalità dopo la pandemia: "Napoli inarrivabile capitale europea"

Tre giorni di iniziative e spettacoli dal vivo in vari luoghi della città. Il Capodanno a Napoli sarà ricco di sorprese, dopo gli anni bui della pandemia Covid. Saranno tre i giorni dedicati all'evento.

"E' atteso un milione di turisti a Napoli. Da molti mesi l'amministrazione si sta adoperando per accoglierli al meglio agendo su vari fronti: polizia delle strade, praticando la visione policentrica di valorizzazione dei territori, dislocando nei vari quartieri i tutor, ma soprattutto con un intenso programma culturale. Ptre tre giorni proveremo a soddisfare tutti i gusti nel segno della contaminazione e dell'inclusione. Da Nisida a Ponticelli, passando per la valorizzazione della Galleria Umberto, all'insegna della tradizione, ma anche dello spirito internazionale che conferma Napoli come inarrivabile capitale europea", ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione del Capodanno 2023 Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Ospiti

Grande attenzione ai giovani con Rkomi, alle figure femminili della nuova musica napoletana di matrice cosmopolita; particolare attenzione alla tradizione attraverso la musica classica e le orchestrazioni, oltre ai sentiti omaggi ai grandi figli di Napoli come Pino Daniele, Massimo Troisi e al Maestro della drammaturgia internazionale Eduardo De Filippo. Largo spazio alla comicità mista alla musica grazie al grande spettacolo in Piazza del Plebiscito che ci accompagnerà fino al countdown della mezzanotte. Un equilibrato mix di leggerezza e buon umore che ci introdurrà al 2023 nel segno della positività, volgendo un pensiero agli invisibili, come i ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, e ad altri luoghi della città spesso ai margini delle azioni culturali istituzionali. Ed infine ancora spazio ai giovani: molti talenti della scena dance napoletana faranno ballare il popolo della notte fino alle prime ore del mattino del nuovo anno.