E' napoletano il vigile del fuoco che ha coordinato i sommozzatori nella ricerca dei dispersi a Suviano

E' di Napoli il responsabile nazionale dei sommozzatori dei Vigili del fuoco che ha coordinato gli interventi di ricerca dei dispersi alla Centrale di Suviana, Giuseppe Petrone.

"Resteremo qui fino a quando non li troveremo tutti"

Durante le lunghe fasi di ricerca, Petrone aveva spiegato al Corriere della Sera "Ci muoviamo con cautela, tanti i calcinacci in bilico. Non c'è alcuna visibilità. Zero. Siamo praticamente al buio. Qualcosa di simile l’ho vista solo dopo il disastro della CostaConcordia".

Le difficoltà nella ricerca non hanno tuttavia impedito a Petrone e ai suoi uomini di portare a termine la ricerca: "resteremo qui fino a quando non riusciremo a trovarli tutti. Quanto alle speranze, tutto è possibile, ma è molto difficile", aveva detto e così è stato. Ritrovato infatti oggi anche l'ultimo disperso, Vincenzo Garzillo, per un crudele gioco del caso anche lui di Napoli.

"Giorni difficilissimi e dolorosi"

Un ringraziamento speciale a Petrone lo ha rivolto attraverso i social la vicepresidente della regione Emilia Romagna Irene Priolo, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la foto che vi mostriamo in copertina: "Sono stati giorni difficilissimi e dolorosi, e il lavoro non è sicuramente ancora finito - ha scritto Priolo - ma in questo momento voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che in queste ore non si sono fermati mai, fino al ritrovamento, questa mattina, dell’ultimo disperso.

Parto da lui, Giuseppe Petrone, il responsabile nazionale del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, una persona generosa e competente che ha coordinato le operazioni più complesse. Presente fin dal primo momento, ha riposato per quanto possibile forse in tutto 4 ore.

Siamo un Paese straordinario perché ci sono ancora persone che sanno mettere se stessi a disposizione. Grazie".

L'orgoglio dei colleghi di Napoli

Il ruolo svolto da Petrone e dai suoi sommozzatori nell'immane tragedia di Suviana riempie di orgoglio tutti i Vigili del Fuoco di Napoli: Petrone è infatti entrato giovanissimo nel corpo dei Vigili del fuoco della nostra città, dove è nato e ha vissuto con la famiglia. Ha sostenuto e superato i concorsi interni e mentre lavorava ha studiato e si è laureato diventando ingegnere. Una carriera brillante fatta di dedizione, passione e competenza, come sottolineano i suoi colleghi da Napoli.