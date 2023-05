Capo polizia a Napoli, Vittorio Pisani torna in Questura tra gli applausi

Il nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani è a Napoli. Al suo arrivo in Questura è stato salutato dagli applausi dei poliziotti presenti, che hanno anche urlato il suo nome. La tappa di Napoli è la seconda dalla prestigiosa nomina. E' in città per l'intitolazione di una sala al primo dirigente Mario Bignone, scomparso a soli 44 anni a Palermo.

Dopo il taglio del nastro al quarto piano del palazzo Pisani insieme con il questore Alessandro Giuliano incontrerà gli ex colleghi con i quali ha collaborato in passato alla cattura dei pericolosi latitanti dell'Alleanza di Secondigliano.

Il nuovo capo della polizia

A Napoli è ricordato come uno dei migliori capi della Squadra mobile partenopea oltre che funzionario della sezione investigativa. Sono suoi gli arresti dei latitanti dell'Alleanza di Secondigliano che gli permisero di raggiungere il grado di vice-questore aggiunto per meriti straordinari. Nel 2004 arrivò a capo della Mobile mettendo a segno gli arresti dei boss latitanti del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e Michele Zagaria. Arresti talmente eclatanti da diventare oggetto della fiction Rai “Sotto copertura”. Dopo i grandi risultati arriva però un'accusa da parte del pentito Salvatore Lo Russo che lo ritiene un favoreggiatore delle cosche in quanto avrebbe aiutato alcuni imprenditori vicini ai clan nel riciclaggio in alcuni ristoranti. Un'accusa che i processi successivi dimostreranno essere calunniosa riabilitando completamente Pisani che otterrà nel 2016 il ruolo di dirigente superiore con effetto retroattivo al 2011, anno in cui erano cominciato i procedimenti giudiziari. Sia il ministro Matteo Salvini che Luciana Lamorgese si erano già affidati a lui per ruoli chiave come la Direzione centrale dell'immigrazione e polizia delle frontiere e la vice direzione dell'Aisi.