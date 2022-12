Caos a Spaccanapoli, ingorgo pedonale: paura per bambini e anziani|VIDEO

"Ieri mattina angolo uscita di Santa Chiara piazza del Gesù, si è verificato un gravissimo intasamento che poteva provocare incidenti fisici molto gravi. Sono molto preoccupato. Domani insieme ai consiglieri Luigi Petroli ed Enrico Platone (che ringrazio per il filmato) porremo il problema in Consiglio municipale", denuncia Pino De Stasio, consigliere municipale e noto attivista del centro cittadino.

L'istituzione del senso unico alternato non sembra bastare per alleggerire il traffico pedonale a Spaccanapoli in un periodo come quello delle festività natalizie in cui è preso d'assalto da turisti e residenti.