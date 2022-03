Avevano riaperto la "cantina" dello spaccio: blitz in via Tertulliano

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un'ispezione in via Tertulliano in una cantinola nel sottoscala di uno stabile, questa già sottoposta a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini. Uno di essi ha raccontato di essersi recato sul posto poiché voleva acquistare della droga, mentre gli altri due non hanno saputo fornire una valida giustificazione a proposito della loro presenza nel locale. Entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione dei sigilli.

Sul luogo c'era anche un televisore, un cavo Hdmi, un amplificatore di segnale e due cavi diretti verso il lastrico solare dove, con il supporto di personale dei vigili del fuoco, sono state trovate due telecamere che inquadravano la strada all'esterno. Il materiale è stato sequestrato.