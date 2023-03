Napoli cantiere a cielo aperto, le strade si rifanno il look: "Non parcheggiate dove ci sono i cartelli"

Le strade interessate, la lista

Tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console

Importo intervento € 350.000,00

Via Cristoforo Colombo

Importo intervento € 1.000.000,00

Via Gianturco (TRATTO VIA REGGIA DI PORTICI – VIA GALILEO FERRARIS)

e tratti ammalorati di via Reggia di Porci, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina

Importo intervento: € 790.000,00

Via Argine (TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO)

Importo intervento: € 1.550.000,00

Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)

Importo intervento: € 1.155.000,00

Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)

Importo intervento: € 1.150.000,00

Piazza Cavour (tratto in asfalto) e Via Taddeo da Sessa

Importo intervento: € 900.000,00

via Mario Palermo

Importo intervento: € 1.570.000,00

via Cardarelli, Via Semmola e Via D'Antona

Importo intervento: € 885.000,00

Via Leonardo Bianchi e Via Tommaso De Amicis

Importo intervento: € 650.000,00