Cantieri stradali, cambia la viabilità in città: tutte le strade coinvolte

La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le Municipalità, i Servizi e gli Enti interessati e che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade Viabilità e Traffico, del Servizio Gestione Eventi e stadio D. A. Maradona, della Municipalità 4, di Metropolitana di Napoli Spa, della Società 2i ReteGas Spa e dell’impresa S.I.I.T. Srl, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dalle ore 05:00 alle ore 18:00 del 14/06/2024 per consentire in sicurezza le operazioni di smontaggio e sostituzione delle torri evaporative per l’impianto di condizionamento, da parte della impresa S.I.I.T Srl., poste sul terrazzo di copertura di un fabbricato di proprietà dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli, si prevede l’istituzione del seguente dispositivo di traffico in:

- la chiusura al transito veicolare in via Luigi de Crecchio nel tratto compreso tra i civici 8 e 10;

- la chiusura al transito veicolare in via Luigi de Crecchio nel tratto compreso tra piazzetta Sant’Andrea delle Dame e via Sapienza eccetto residenti ed i veicoli diretti ai passi carrai autorizzati;

- Il senso unico alternato in vico Luigi de Crecchio per i soli veicoli autorizzati come al punto precedente nei tratti di strada compresi tra piazzetta Sant’Andrea delle Dame ed il civico 8 e tra via Sapienza ed il civico 17;

- L’inversione del senso unico di circolazione in vico Sant’Aniello a Caponapoli, con senso di marcia da Piazzetta Sant’Andrea delle Dame verso Santa Maria di Costantinopoli, necessario a garantire un percorso alternativo che consiste per i veicoli provenienti da Rampe Maria Longo di percorrere vico Sant’Aniello a Caponapoli – via Santa Maria di Costantinopoli – piazza Museo Nazionale – via Pessina – via Conte di Ruvo – via Sapienza;

- L’inversione del senso unico di marcia in via Sapienza nel tratto compreso tra vico Luigi de Crecchio e via Santa Maria di Costantinopoli, che avrà quindi direzione percorribile da via Santa Maria di Costantinopoli verso Via del Sole.

Le inversioni dei sensi unici di circolazione citati sono necessarie per garantire i collegamenti territoriali interrotti dal cantiere, nonché per garantire l’accesso al Policlinico da parte dei veicoli. Negli stessi orari è inoltre prevista la disattivazione temporanea del varco ZTL in via del Sole per consentire la piena attuazione del dispositivo di traffico suddetto.

Dal 17 al 19/06/2024 a completamento dei lavori di ammodernamento della rete idrica eseguiti nel mese di maggio scorso, da parte di ABC, si procederà con il ripristino definitivo del manto stradale in via Giustiniano, nel tratto compreso tra incrocio via Po e l’imbocco della rotatoria denominata rotonda San Domenico. I lavori saranno eseguiti con l’istituzione del senso unico alternato nei seguenti orari:

- dalle ore 21:00 del 17/06/2024 alle ore 05:00 del 18/06/2024;

- dalle ore 21:00 del 18/06/2024 alle ore 05:00 del 19/06/2024.

Al termine di ogni turno lavorativo verrà sgomberata la carreggiata ripristinando la regolare circolazione.

Dal 17/06/2024 al 14/07/2024, per il completamento dei lavori di ammodernamento della rete idrica, nell’ambito del progetto “ABC4Innovation Innovazione dell’IWRM della città di Napoli Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua”, saranno eseguiti degli scavi, da parte di ABC, per la posa di diramazioni alle utenze dalla condotta idrica principale in via Provinciale Montagna Spaccata nel tratto compreso tra incrocio via Epomeo (Altezza Ufficio Postale) e la rotatoria ad incrocio con via Cinthia. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con restringimento di carreggiata e in orario diurno.

Dal 25/06/2024 per 90 giorni, per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via Udalrigo Masoni n.46, sarà allestita un’area di cantiere che andrà ad occupare parte della carreggiata e del marciapiede prospiciente l’edificio oggetto di intervento.I lavori saranno eseguiti con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

Fino al 12/06/2025, in via Partenope e via Nazario Sauro, nell’ambito dei lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, sarà prorogata la sospensione del percorso di mobilità ciclistica. Inoltre fino al 30/09/2025, in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra la confluenza con via Partenope e l’intersezione con via Marino Turchi, sarà prorogata la sospensione del percorso di mobilità ciclistica, sarà prorogato il divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione forzata, con contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a pagamento (cd. strisce blu),.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00 dei giorni 15 e 16/06/2024 nella parte bassa di piazza Municipio si svolgerà l’evento “NUTELLA POT” per il lancio di un nuovo prodotto, ovvero il barattolo di Nutella gelato. Le operazioni di allestimento delle strutture per la refrigerazione del prodotto e la degustazione avverranno dall’11 al 14/06/2024, mentre lo smontaggio è previsto dalle ore 08:30 alle ore 20:00 del 17/06/2024. Durante l’intero periodo è prevista l’installazione di un’area per carico/scarico del materiale di dimensioni 12.00 x 2.50 m. attestata lungo la carreggiata in direzione via Acton con restringimento della stessa.