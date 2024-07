Masseria Ferraioli, il bene confiscato che è diventato un cantiere infinito

Sono passati sei anni, ma il cantiere del bene confiscato Masseria Ferraioli di Afragola non è ancora concluso. Era il 2018 quando il Ministero dell'Interno finanziò, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro erogato al Comune, la realizzazione di un centro di accoglienza per donne e minori vittime di violenze. Ci sono voluti tre anni solo per posare la prima pietra. Dal 2021, in poi, i lavori sono proseguiti sempre a rilento, con continue interruzioni. A oggi, mancano ancora l'acqua potabile e adeguamenti delle mura perimetrali che subiscono infiltrazioni e altri segni delle intemperie.

A guardarlo oggi, il cantiere della Masseria sembra abbandonato, con erba alta che sta crescendo sui muri e sulla pavimentazione. Questo luogo è stato roccaforte del clan camorristico Magliulo. In queste stanze si sono decisi omicidi efferati fino alla confisca alla fine degli anni '90. Da quel momento, il bene è stato dimenticato e inutilizzato per circa 20 anni, fino all'affidamento a un gruppo di associazioni nel 2017.

Il progetto, oltre al centro di accoglienza, prevede anche aule per la formazione e uno shop per la vendita dei prodotti realizzati in Masseria. Un progetto che dovrebbe integrare quanto già oggi offre al territorio la Masseria. Si tratta del bene confiscato più grande di Napoli Nord, 120mila metri quadrati che ospitano, a oggi, 308 orti sociali affidati ad altrettante famiglie afragolesi, un giardino didattico visitato da centinaia di alunni delle scuole del territorio, un vigneto, un frutteto e una notevole produzione di miele.

"Da sette anni stiamo recuperando questo luogo - spiega Gianni Russo, portavoce della Masseria (videointervista completa in alto) - per restituirlo alla collettività. Oltre a tutto quello che facciamo qui, alle persone che curano l'orto, gli oltre tremila alunni che arrivano ogni anno, questo è un luogo in cui si grida che una vita senza camorra è possibile".

I ritardi nei lavori

Questi anni sono stati caratterizzati da un confronto non sempre facile con l'amministrazione comunale di Afragola guidata dal sindaco Antonio Pannone. Per un periodo, il Comune aveva addirittura portato avanti un progetto per un canile nello stesso spazio in cui il Ministero aveva finanziato il centro di accoglienza. Come se non bastasse, un altro progetto prevedeva che Ikea dovesse realizzare, come opera compensativa, uno svincolo autostradale che avrebbe tranciato a metà la Masseria. Uno scenario che oggi sembra scongiurato: "Il Comune ci ha messo tre anni per far partire i lavori - prosegue Russo - e dobbiamo ringraziare l'ex prefetto Marco Valentini che diede un impulso notevole per sbloccare il cantiere. Ad aprile ci ha raggiunto l'attuale prefetto, Michele Di Bari. In quell'occasione, il sindaco affermò che i lavori sarebbero finiti dopo un paio di mesi, ma così non è stato".

Allo stato attuale, non è dato sapere quando il cantiere sarà chiuso: "E' incomprensibile che non ci sia ancora l'acqua potabile - spiega il portavoce della Masseria - Poi mancano 40mila euro di lavori di rifinitura. Per esempio, non sono state realizzate protezioni per le mura perimetrali che prendono tanta acqua e gli intonaci stanno già cadendo".

La replica del Comune di Afragola

Contattato al telefono da NapoliToday, il sindaco di Afragola Antonio Pannone si è detto ottimista per una chiusura dei lavori dopo l'estate: "Se tutto va come deve andare potremmo finire per settembre. Sto seguendo personalmente la vicenda e mi confronto spesso con il prefetto Di Bari". Sulle motivazioni che hanno rallentato le operazioni, il primo cittadino puntualizza che "...abbiamo ricevuto ultimamente segnali positivi da Roma e credo che si stiano regolando il trasferimento dei fondi e il pagamento delle tranche. Ci sono stati diversi rallentamenti nei pagamenti perché Roma non riteneva sempre congrue le documentazioni del nostro ufficio tecnico. A questo si aggiunge che anche i rapporti tra ufficio tecnico e l'azienda esecutrice non sono stati sempre semplici perché l'azienda si lamentava dei mancati pagamenti e tutto ciò ha comportato ulteriori ritardi".

L'acqua potabile resta un problema: "C'è un problema di permessi di Autostrada, perché per far passare la condotta bisogna passare per un'area di sua competenza. Io speravo che potesse arriva fgià lo scorso anno, ma non ce l'abbiamo fatta. Mi occuperò personalmente anche di questo aspetto".

Su quello che manca: "Stiamo valutando di fare un nuovo affidamento per realizzare opere che sono state trascurate, come le mura perimetrali. Ci sono una serie di rifiniture da fare e dalla Masseria ci dicono che vanno riparati i muri che sono stati danneggiati dalle intemperie. La mia speranza è concludere per settembre".