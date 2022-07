Barra, cantiere lumaca per abbattere il ponte: "Il giro del quartiere per fare 200 metri"

In via delle Repubbliche marinare, a Barra, i lavori sarebbero dovuti terminare entro marzo 2022, poi ad aprile. Adesso, non esistono date certe

Non si può definire un cantiere eterno, ma sicuramente molto lento. I lavori per abbattere il ponte di via delle Repubbliche marinare, nel quartiere Barra, sono partiti a dicembre 2021 e la loro conclusione era prevista per marzo 2022. Il ritrovamento di rifiuti speciali ha ostacolato le operazioni, tanto da far slittare la consegna del cantiere ad aprile.

Anche questa seconda scadenza è stata disattesa. La cosa peggiore, però, è che al momento non esiste una nuova data e i lavori proseguono a oltranza. Anzi, non proseguono. "Si procede con una lentezza disarmante - afferma Patrizio Gragnano, consigliere d'opposizione della VI Municipalità - eppure l'abbattimento di questo ponte è molto importante, non solo per il quartiere".

Via delle Repubbliche marinare è una strada molto trafficata che unisce il centro di Napoli alla zona vesuviana. Da quando sono cominciati i lavori, chi la percorre in direzione del capoluogo è costretto a deviare per aggirare il cantiere: "I cittadini sono costretti a fare il giro di tutto il quartiere per fare 200 metri di strada. Senza considerare che la scellerata costruzione di questo eco-mostro, nel 1990, ha rappresentato per i residenti una caduta nel degrado e da oltre trent'anni aspettano la riqualificazione".

Il cantiere rappresenta anche un ostacolo a tutti i piani di evacuazione, perché via delle Repubbliche marinare rappresenta una via di fuga in caso di terremoto e fenomeno vulcanico. Via di fuga che da dicembre 2021, fino a data da destinarsi, non sarà possibile usare.