Cannabis coltivata tra le pesche: in manette un insospsettabile

I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto un laboratorio casalingo in Via Madonna del Pantano nel comune di Giugliano in Campania dove venivano custodite e lavorate centinaia di piante di cannabis.

Arrestato per produzione e detenzione di stupefacente, il proprietario del fondo, un incensurato di 62 anni. Ben 632 le piante estirpate e distrutte, 150 i chili di marijuana già essiccati posti in sequestrato. Recuperati anche ventilatori, cesoie, un generatore di corrente utilizzati per la coltivazione. Il 62enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.