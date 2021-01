Il Comune presenta il canile già inaugurato due anni fa

Un centro di accoglienza per cani, almeno cento, il primo della città di Napoli. E' stato presentata oggi la struttura di via Janfolla, alla presenza dell'assessore comunale per la Tutela agli animali Francesca Menna. Un progetto bellissimo se non fosse che lo stesso canile era stato già presentato oltre due anni fa, nell'ottobre 2018, quando il ruolo era ricoperto da Roberta Gaeta. I due servizi della web tv del Comune di Napoli, a quasi sedici mesi di distanza, risultano pressoché identici.

Distrazione o frenesia per una lunga campgagna elettorale verso le comunali di primavera? In verità, fanno sapere fonti vicine al Comune, quando la struttura fu inaugurata e presentata nel 2018 non accolse nessun cane o animale di altro genere. Di fatto, è rimasta inutilizzata per tutto questo tempo. Oggi, in effetti, i cani ci sono davvero e l'amministrazione ha pensato bene di inaugurarla una seconda volta, nel caso qualcuno se ne fosse dimenticato.