Canile abusivo nel parco del Vesuvio: animali in condizioni tremende

I carabinieri della stazione di Boscoreale, in collaborazione con il personale veterinario della Asl Napoli 3 Sud, hanno individuato e sequestrato nel Comune un canile abusivo.

La struttura era stata realizzata da un 31enne su un’area periferica del centro abitato, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio.

I militari hanno riscontrato la presenza di 11 cani di razza “american pitbull”, di diversa taglia, allevati in pessime condizioni igienico-sanitarie e legati a delle catene all’interno di box improvvisati. A tutti erano state amputate le parti terminali delle orecchie, per fini di estetica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il proprietario del terreno è stato denunciato per maltrattamento di animali ed abusivismo edilizio. Oltre ai box ove erano custoditi gli animali, aveva realizzato tre manufatti in cemento in assenza di titoli autorizzativi. Gli animali sono stati sequestrati e saranno affidati a strutture idonee.