Branco di cani "occupa" piazza Vittoria dal primo lockdown

È oramai il loro rifugio per eccellenza, la loro casa. Alcuni cani, oramai dal primo lockdown, si sono impossessati dei giardinetti di piazza Vittoria sul lungomare di Napoli.

I residenti raccontano che una dozzina di randagi si è appropriata dell'area verde, e non è raro che prendano di mira passanti o altri cani che si avvicinano al loro territori.

Chi abita in zona racconta che i cani da quelle parti ci sono sempre stati, ma anche che adesso stanno sempre lì e sembra non si pongano troppo il problema che - con la riapertura dei ristoranti della zona - i passanti siano tornati ad essere non pochissimi.