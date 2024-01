Palazzo Reale vietato ai cani: il tar conferma il divieto

Respinto dal Tar della Campania il ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro la decisione di vietare l'accesso ai cani nei giardini storici del Palazzo Reale. "In ragione sia della necessità di scongiurare rischi per la sicurezza dei visitatori, danni ai giardini e ai pilastri di piperno risalenti al XVII secolo, danni al verde e a materiali lapidei, sia a causa del "carattere del giardino storico del bene interessato prossimo oggetto di intervento di restauro", viene spiegato nella motivazione. Il divieto era disposto già da due anni nel regolamento del sito, ma è stato poi applicato solo lo scorso anno.

Il direttore di Palazzo Reale: "Il giardino è un museo en plein air"

"L'ordinanza del Tar rimarca l'importanza del Giardino Romantico quale luogo della cultura che va preservato e rispettato più di un normale giardino pubblico. È un museo en plein air fruibile a tutti così come lo è ciascuna delle stanze del Palazzo Reale, nelle quali non potremmo mai immaginare la presenza di cani. Con tutto il rispetto per gli animali siamo tenuti ad avere un'attenzione maggiore verso un bene così prezioso. Stiamo lavorando per fare in modo che il giardino recuperi l'immagine che aveva quando il palazzo era ancora una residenza reale, con la cura di alberi che hanno oltre 200 anni di vita e attraverso la riconfigurazione dell'impianto arbustivo ottocentesco. Un progetto, sul quale saranno investiti 2 milioni di euro, che include il rifacimento della pavimentazione dei viali in battuto di tufo, eliminando l'asfalto, per restaurare un gioiello da restituire alla città, ai visitatori e ai turisti, in sicurezza e con il dovuto decoro", è il commento di Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli.