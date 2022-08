Scoperto un lager per cani: denunciata una donna

Trenta cani, otto cuccioli trovati in un'abitazione tra i rifiuti. Erano sporchi e malnutriti: tre non ce l'hanno fatta.

Scavavano tra i rifiuti in casa alla ricerca di qualcosa da mangiare. Trenta cani, di cui otto cuccioli, sono stati trovati in stato di malnutrizione dai carabinieri della Stazione di Varcaturo in un'abitazione della zona. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini e, nella casa, hanno rinvenuto discarica. Rifiuti di ogni genere, ma anche trenta cani abbandonati, senza acqua e né cibo. L’abitazione era stata lasciata qualche giorno prima dall’inquilina 50enne, colpita da uno sfratto. Gli animali sono stati soccorsi e affidati al servizio veterinario dell’Asl, ma sfortunatamente tre di loro erano già morti per malnutrizione. La donna è stata denunciata per maltrattamenti di animali e per gestione illecita di rifiuti ed è stata segnalata ai servizi sociali del posto. Lo stabile è stato sequestrato.