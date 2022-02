Apre un'area verde dedicata ai cani di oltre 700 mq: prima era una discarica

"Eccola. Apriamo alla città, ed ai cani, un’area verde di oltre 700 mq. Era una discarica. Un bene pubblico negato ai bacolesi, a tutti. Sul lago Miseno. Noi lo abbiamo pulito, bonificato. E, grazie a tanti volontari, ne abbiamo abbiamo fatto uno spazio libero per i nostri amici a quattro zampe. Anzi, due. Per taglia piccola e grande. È tutto vostro. Un paradiso per i cani, ed i padroni. Portateli qui a giocare. Portateli qui a correre. Nell’area freedog. Riprendiamoci quello che è nostro. Perché dove c’erano rifiuti e degrado, adesso vive la partecipazione, la gioia, la bellezza. Domani, inauguriamo un luogo di relax lungo la pista ciclabile. Nel centro di Bacoli. Ci è voluto tanto impegno. Ma ci siamo riusciti. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Francesco Caputo. Ringrazio l’assessore all’Ambiente, Mariano Scotto. Ringrazio le associazioni Fata e Freebacoli. Insieme, siamo più forti. Per amore di Bacoli. Un passo alla volta".

Spiega in un post il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sull'importante novità che riguarda la città che amministra.