In giro con l'hashish in auto: scoperti grazie al fiuto di Nero e Cafor

È stato il fiuto di due cani della Guardia di Finanza, Nero e Cafor, a permettere di scovare l'hashish nascosta all'interno di un'auto fermata per un controllo e a permettere l'arresto dei tre giovani occupanti. Il fatto è accaduto a Torre Annunziata. I finanziaeri hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani, fermati al casello autostradale Torre Annunziata Sud mentre trasportavano mezzo chilo di hashish.

Durante il controllo della loro autovettura, i tre occupanti hanno subito palesato nervosismo, fino a quando il fiuto dei cani antidroga Nero (in forza alla compagnia di Capodichino) e Cafor (in servizio invece con i baschi verdi di Napoli), guidati dai loro rispettivi conduttori, non ha permesso di scoprire la sostanza stupefacente occultata in un pannello di uno sportello della vettura.