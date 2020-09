"Uccisa con una polpetta avvelenata perchè abbaiava troppo": commovente video di addio per Sheila

"Sabato alle ore 19:40 Sheila ha mangiato una polpetta avvelenata lanciata da una vicina nel giardino di mia zia. Ieri alle 17:20 il suo cuore ha smesso di battere. Magari saranno contenti coloro che dicevano che abbaiava troppo. Purtroppo la povera Sheila non era a conoscenza di come è crudele il mondo umano. Sono così disgustata e schifata del mondo in cui viviamo. La giustizia farà il suo corso. Attraverso le telecamere di sorveglianza presto daremo un volto con nome e cognome. Riposa in pace piccola Sheila". E' il messaggio (con video) inviatoci da Concetta dopo la morte della cagnolina Sheila a Grumo Nevano in Via Quintavalle.