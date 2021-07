Via della Barcaiola

Orrore in un terreno abbandonato: "Hanno sparato al cane di cui ci prendevamo cura"

Nella serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via della Barcaiola ad Ercolano. L'Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici si occuperà dell'autopsia. Indagini in corso