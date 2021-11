Pastore tedesco legato al guard rail dell'autostrada senza cibo e acqua

Un pastore tedesco è stato salvato dalla polizia stradale della sottosezione Napoli Nord sull'A1. Il cane era stato legato al guard rail della corsia di emergenza al km 745 Nord dell'autostrada.

Denutrito e impaurito rischiava di essere travolto dalle auto che percorrevano la strada ad alta velocità, oltre a creare pericolo per l'incolumità degli automobilisti. Il pastore tedesco, non dotato di microchip, è stato portato presso gli uffici della sottosezione, venendo nutrito e abbeverato per venire poi affidato all'associazione per la tutela degli animali.