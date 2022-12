Gli investono il cane, lui anziché curarlo lo carica su una carriola e porta a morire

L'esatto contrario dello spirito natalizio. È così che gli animalisti autori della denuncia definiscono la vicenda avvenuta a Volla.

Nella cittadina dell'hinterland napoletano ieri sera un cane è stato investito, e come spesso accade l'investitore è scappato senza prestare soccorso all'animale ferito.

Secondo quanto denunciato sui social il cane guaiva forte e nonostante sul posto si fosse fermata una piccola folla a nessuno è venuto in mente di chiamare un veterinario o ancora meglio di caricare il cane in macchina e soccorrerlo.

Si è invece preferito chiamare il proprietario il quale – pare senza verificare le condizioni del cane – lo avrebbe caricato su una carriola e portato "a morire" a casa.

Una vicenda sulla quale sta intervenendo l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente operativa anche in queste feste natalizie: "Stiamo cercando notizie per verificare i contorni esatti di queta assurda vicenda e per capire se al cane sono state fornite le cure adeguate, se è vivo o morto- scrivono in una nota gli animalisti- per poi già nella giornata di martedi presentare denuncia sicuramente nei confronti dell'investitore e di chiedere ulteriori verifiche sul comportamento del propitario del cane".