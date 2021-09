Cane cade dal terzo piano e sfonda un'auto: coinvolta anche una bambina

Questa mattina ad Afragola un cane è caduto dal terzo piano di una palazzina in via Milano, sfondando un'auto. L'auto, con a bordo due donne e una bambina, proveniva da via Bologna quando nel girare è stata "investita" dall'animale in caduta.

Immediati i soccorsi sul posto, come riporta NanoTv, e l'intervento della Polizia Municipale. Non è chiaro cosa abbi spinto il cane a lanciarsi. Nella caduta il cane ha provocato la rottura di uno dei finestrini dell'auto. Per i passeggeri, però, solo qualche escoriazione e tanta paura. Non sono ancora note le condizioni del cane.