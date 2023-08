Cane rinchiuso in un sacchetto e buttato in un bidone della differenziata

Un cane anziano, non più vedente e alle prese con problemi motori, rinchiuso in un sacchetto e gettato in un bidone della raccolta differenziata. È la scoperta fatta da alcuni volontari del gruppo Guardia Zoofile di Torre del Greco.

A denunciarlo sono gli stessi operatori, che hanno postato sui social le foto e le immagini del terribile ritrovamento, spiegando che l'animale potrebbe avere oltre 15 anni e sarebbe affetto anche da problemi neurologici.

Le Guardie Zoofile hanno fatto sapere che il cagnolino è sedato e i medici stanno facendo davvero l'impossibile per provare a salvarlo, anche se la situazione appare molto grave.