Sorrento, candidato sindaco positivo al Covid-19

Marco Fiorentino, candidato a sindaco di Sorrento, è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco uscente di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

Cuomo ha fatto sapere anche che gli altri tre candidati Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo, che con Fiorentino nei giorni scorsi avevano partecipato a un confronto pubblico, sono stati posti in isolamento domiciliare su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud in attesa dei tamponi.

"A loro - dichiara Cuomo - l'augurio che tutto possa risolversi per il meglio".

Il commento di Fiorentino

"Questa mattina ho ricevuto il risultato del tampone che per prudenza avevo deciso di fare, nonostante l’esito negativo del test sierologico, ed è positivo - ha fatto sapere il candidato Marco Fiorentino - Non ho alcun sintomo, mi sento bene. Come sapete, per senso di responsabilità, avevo scelto già da alcuni giorni ormai di rispettare volontariamente la quarantena. Non si può abbassare la guardia, purtroppo il rischio contagio è alto. Non mi demoralizzo, al contrario, è uno stimolo ad andare avanti. Continuerò a lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra Sorrento, come ormai faccio ogni giorno da molti anni a questa parte. Vi tengo aggiornati".